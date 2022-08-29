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Ağaca çıkarak meyve yiyen iki ayı görüntülendi

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Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde ağaca çıkarak meyve yiyen iki ayı, cep telefonuyla görüntülendi.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde ağaca çıkarak meyve yiyen iki ayı, cep telefonuyla görüntülendi.

İlçeye bağlı Kaplıca köyüne kadar gelen iki ayı, bir evin bahçesindeki meyve ağacına tırmandı. Bir süre ağacın üzerinde meyve yiyen ayılar, daha sonra aşağı inerek gözden kayboldu.

İki aynının bu anları ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: AA / Güncel

Çamlıhemşin Rize Güncel Haberler

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