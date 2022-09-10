Erbakan: "(6'lı masa) Artık bunlar altın güne döndü. Toplanıp fotoğraf çektirip dağılıyorlar"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Rize'de partisinin 2. Olağan Kongresi'ne katıldı.

Erbakan, İsmail kahraman Kültür Merkezi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dört bir köşesinde il kongrelerini yaptıklarını, Yeniden Refah Partisi'nin çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Hükümetin ekonomi ve tarım politikalarını eleştiren Erbakan, bu alanlardaki sorunların ancak Milli Görüşle çözülebileceğini ifade etti.

Erbakan, yıllarca milli görüşün önünü kesmek için iki tane kutup çıkardıklarını belirterek, "Dediler ki sağcılar buraya, solcular buraya. CHP'ye solcular adalet Partisi ne savcılar, Anavatan partisine sağcılar, SHP'ye solcular. İki tane kutup var. Muhalifsen masa başındakilere gideceksin, Cumhur ittifakı isen kasa başındakilere gideceksin. Onun dışında hiçbir alternatif yok. Şimdi de Necmettin Erbakan hocamızın yıllarca 'glu glu' dansı dediği gibi masa başındakiler kasa başındakiler oyunu oynuyorlar. 'Hacivat'la Karagöz' oyunu gibi. Başka hiçbir şey yok. Burada gümbür gümbür gelen iktidar adayı yeniden refah partisi var." diye konuştu.

Erbakan, "6'lı masa"ya da değinerek, şunları söyledi:

"Aylardır bir cumhurbaşkanı adayı çıkartmayı beceremeyen altı tane benzemez sürekli olarak bir araya geliyorlar. Artık bunlar altın güne döndü. Toplanıp fotoğraf çektirip dağılıyorlar. Milletin derdiyle dertlenmek yerine altın gününe devam ediyorlar. Bir de sürekli birbirleri ile atışıyorlar. En son HDP'ye bakanlık vereceğiz mi?, vermeyeceğiz mi? diye tartıştılar çünkü HDP gizli ortak. Sürekli birbirleriyle atışma içerisindeler. Bu 6 benzemez bugüne kadar 30'u baş başa 6'sı da masa başında olmak üzere tam 36 kez bir araya geldiler. Ne konuşuyorsunuz Bu masada?. 36 kez bir araya geliyorsunuz ortada bir kaynak paketiniz var mı? Yok. Şu milletin canını yakan ekonomik krize ilişkin bir çözümünüz var mı yok. Ortaya bir cumhurbaşkanı adayı çıkarabildiniz mi ' Onu da çıkaramadınız. Fotoğraf çektirip yiyip içip dağılıyorlar. Milletin derdi nerede bunların hali nerede' Bunlardan millete bir fayda gelmeyeceğini aylardır söylüyoruz."

Tek listeyle seçime gidilen kongrede Mehmet Akif Zerdeci, yeniden il başkanlığına seçildi.