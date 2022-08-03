Rize haberi: Türk Yıldızları Rize'de gösteri uçuşu yaptı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rize haberi: Türk Yıldızları Rize'de gösteri uçuşu yaptı

Rize haberi: Türk Yıldızları Rize'de gösteri uçuşu yaptı

Rize gündem haberi: Türk Yıldızları Rize'de gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

 - Güncelleme:

Türk Yıldızları Rize'de gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Türk Yıldızları'nın kent merkezindeki Çay Çarşısı üzerinde "Başınız dik, gözünüz göklerde olsun" sloganı ile yaptığı gösteri uçuşu, vatandaşların beğenisini kazandı.

Rize semalarındaki uçuşu izleyen vatandaşlar, ekiplerin gösterisine alkışlarla ve ellerindeki Türk bayraklarıyla destek verdi.

Pilotların, uçuş sırasında zaman zaman kendilerine destek olan görevli aracılığıyla yaptıkları telsiz konuşmaları ile vatandaşlara seslenmesi katılımcılardan büyük alkış aldı.

Gösteri olumsuz hava koşulları nedeniyle erken sonlandırıldı.

Öte yandan Denizlerdeyiz Amatör Denizciler Derneğince (DADD) düzenlenen "DADD Ralli Karadeniz 2022" etkinliği kapsamında Rize'ye gelen 22 yelkenli yat da gösterilere destek vererek denizde sevgi çemberi oluşturdu.

Yatlara Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, deniz polisi ve Rizeli balıkçılar da eşlik etti.

Gösterileri Rize Valisi Kemal Çeber, Belediye Başkanı Rahmi Metin, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Dedebağı, Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman ile çok sayıda vatandaş izledi.

AA / Muhittin Sandıkçı - Güncel

Rize Çay Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title