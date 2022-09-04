Rize haberi! Rize'de şiddetli yağış etkili oluyor

Rize'de etkili olan yağış nedeniyle 15 köy yolunda toprak kayması meydana geldi.

Rize Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, şiddetli yağış sonrasında Çayeli'nde 7, Pazar'da 3, Ardeşen'de 2, Hemşin, Çamlıhemşin ve Güneysu ilçelerinde 1'er köy olmak üzere toplamda 15 köy yolunda ufak çaplı toprak kayması yaşandığı belirtildi.

Ekiplerin toprak kayması yaşanan bölgelerde gerekli müdahaleyi yaparak yolları ulaşıma açtığı kaydedildi.

Öte yandan, Rize merkez ve Derepazarı ilçesinde iki binanın alt katını su bastı, belediye ekipleri gerekli müdahalelerde bulundu.

Rize Valiliği, yaptığı açıklamada, Taşkın Tahmini ve Erken Uyarı Merkezi değerlendirmelerine göre, bugün erken saatlerde başlayan yağışların Pazar'da metrekareye 100, Ardeşen'de 110, Fındıklı'da 125 kilogram olarak beklendiğini, yağışların yarında davam edeceğini belirtti.

AFAD İl Müdürlüğü tarafından oluşturulan 8 ayrı ekip ise şiddetli yağış beklenen ilçelere yerleştirildi.