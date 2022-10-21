Rize haberi... Rize'de korozyonlu alandaki kentsel dönüşümde yer teslimi yıl sonu

RİZE'de, deniz dolgusu üzerine inşa edilen ve korozyon nedeniyle riskli duruma geldiği belirlenip yıkılan 25 bin metrekare alandaki binaların yerine yapılan yeni inşaatlarda sona gelindi. 26 metre derinliğe inilerek 1806 fore kazık çakılan alana inşa edilen binalar, yıl sonunda hak sahiplerine teslim edilecek.

Rize'de 1960'lı yıllarda büyük taşlarla doldurulan, arasına kum ve balçık gibi malzemelerle dolgu yapılan 350 bin metrekarelik alan, deniz dolgu alanı olarak kazanılarak üzerine binalar inşa edildi. Ancak korozyon nedeniyle yıllar içerisinde 173 bin metrekarelik dolgu alanı riskli duruma geldi. Yapılan tespitlerin ardından 4 bin 174 bağımsız yapıda kentsel dönüşüm projesi için harekete geçildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Rize Belediyesi'nin yürüttüğü çalışmanın ilk etabında korozyonun etkilediği yaklaşık 25 bin metrekare alanda yıkımların ardından, 26 metre derinliğine inilen zemine, fore kazıklar çakılarak zemin güçlendirildi. Çevresi 560 fore kazıkla güçlendirilen ve toplam 1806 fore kazık uygulanan alan üzerine 404 ofis ve 215 dükkanın yer alacağı 8 blok inşa ediliyor. Çalışmalarda sona yaklaşılırken yıl sonunda inşa edilen binalar hak sahiplerine teslim edilecek.

Kentsel dönüşümde 1'inci etap çalışmaları tamamlandıktan sonra 2'nci etapta ilgili görüşmelerin başlayacağını söyleyen Metin, "2'nci etapta daha büyük bir alan var. 3 bin 800'ün üzerinde konut var. Konut alanı olduğu için burada yaşayanların bir rezerv alana taşınması gerekiyor. Yağlıtaş'taki konutlar buna bir alternatif olarak gözüküyor. 2'nci etabı konuşmak için henüz zaman var" diye konuştu.