Rize haberi... Rize'de denize giren kişi boğuldu Edinilen Rize gelişmesine göre Rize'nin Pazar ilçesinde denize giren kişi boğuldu. Rize'nin Pazar ilçesinde denize giren kişi boğuldu. Hamidiye Mahallesi'ndeki plajda denize giren İsmail Pala (54), bir anda gözden kayboldu. Bölgede bulunan kişilerin durumu fark etmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar, bir süre sonra Pala'yı sudan çıkarttı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalede Pala'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Pala'nın evli ve üç çocuk babası olduğu öğrenildi. Güncel AA / Muhittin Sandıkçı Hamidiye Rize Güncel Haberler

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