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Rize haber | Rize'de yağışın ardından toprak kayması nedeniyle kapanan köy yolları ulaşıma açıldı

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Rize haber | Rize'de yağışın ardından toprak kayması nedeniyle kapanan köy yolları ulaşıma açıldı

Rize haberleri... Rize'de şiddetli yağışın ardından toprak kayması nedeniyle kapanan 15 köy yolu ulaşıma açıldı.

Rize'de şiddetli yağışın ardından toprak kayması nedeniyle kapanan 15 köy yolu ulaşıma açıldı.

İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, iki gündür aralıklarla etkili olan yağış sonrasında il genelinde 15 köy yolunda toprak kayması meydana geldi. Toprak kayması yaşanan bölgelerde gerekli müdahale yapılarak yollar yeniden ulaşıma açıldı.

Ardeşen-Çamlıhemşin yolunun 6. kilometresinde de gece saatlerinde toprak kayması yaşandı. Karayolları ekipleri, iş makineleri yardımıyla yolu temizleyerek ulaşıma açtı.

Öte yandan, belediye ekipleri ise derelerde tıkanma yaşanmaması için iş makineleri ile temizleme çalışması yürütüyor.

Bazı bölgelerdeki tarım arazilerinde de yağışa bağlı olarak hasar meydana geldi.

AFAD İl Müdürlüğü tarafından oluşturulan 8 ekip, yağışın devam ettiği bölgelerde hazır bekletiliyor.

Kaynak: AA / Muhittin Sandıkçı - Güncel

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