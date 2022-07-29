Rize haber | Rize'de köpeklerin kovaladığı genç motosikletiyle şarampole yuvarlandı Edinilen Rize haberine göre Rize'de sokak köpeklerinin kovaladığı 27 yaşındaki motosikletlinin şarampole yuvarlanması sonucu bacağı kırıldı. Rize'de sokak köpeklerinin kovaladığı 27 yaşındaki motosikletlinin şarampole yuvarlanması sonucu bacağı kırıldı. Camiönü Mahallesi Soğuksu Sokak'ta motosikletiyle ilerleyen Ferşat Özçelik'i sokak köpekleri kovaladı. Panikle köpeklerden kaçan Özçelik, motosikletiyle şarampole devrildi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Özçelik, kendi imkanlarıyla yola çıkmaya çalıştı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Özçelik'in sol ayağında 2 kırık ve vücudunda ezikler olduğu belirlendi. Tedavi altına alınan Özçelik, ameliyat edilecek. Öte yandan, Ferşat Özçelik'in ailesi aynı mahallede benzer olayların yaşandığı ve sokak köpeklerinin toplatılmaması nedeniyle Cumhuriyet Karakoluna giderek şikayetçi oldu. Güvenlik güçleri ise Ferşat Özçelik'in ifadesine başvuracak. Güncel AA / Muhittin Sandıkçı Rize Güncel Haberler

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