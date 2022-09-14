Rize haber | Rize'de eşini ve amcasının oğlunu öldüren zanlı tutuklandı Güncel Haberler Gelen Rize haberine göre Rize'nin Çayeli ilçesinde eşini ve amcasının oğlunu silahla öldüren kişi tutuklandı. Rize'nin Çayeli ilçesinde eşini ve amcasının oğlunu silahla öldüren kişi tutuklandı. İlçeye bağlı Demirhisar köyünde eşini ve amcasının oğlunu öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan F.M.B'nin (44) jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. F.M.B. dün, henüz belirlenemeyen nedenle eşi Y.B. (46) ile amcasının oğlu Ş.A.B'ye (54) tabancayla ateş etmişti. Sağlık ekipleri, Y.B. ile Ş.A.B'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlemiş, olay yerinden kaçan zanlı jandarma ekiplerince yakalanmıştı. Güncel Kaynak: AA / Fikret Delal Çayeli Rize Güncel Haberler

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