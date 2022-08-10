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Rize haber! Rize'de elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti

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Rize haber! Rize'de elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti

Rize haber: Rize'nin Güneysu ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.

Rize'nin Güneysu ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.

Kıbledağı köyünde elektrik direğine tırmanan İhsan Erkan (51) akıma kapılarak direkten düştü.

Ağır yaralanan Erkan'ın kardeşi Süleyman Erkan, 112 Acil Servis ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen ekipler, İhsan Erkan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

AA / Muhittin Sandıkçı - Güncel

Güneysu Rize Güncel Haberler

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