Rize haber! Rize'de domuzlara karşı kurulan tuzağa takılan yavru ayı kurtarıldı Güncel Haberler Rize haberleri... Rize'nin İkizdere ilçesinde domuzlara karşı kurulan tuzağa takılan ayı yavrusu kurtarıldı. Rize'nin İkizdere ilçesinde domuzlara karşı kurulan tuzağa takılan ayı yavrusu kurtarıldı. İlçeye bağlı Yeşilyurt Mahallesi sakinlerinin, domuzların verdiği zarardan korunmak amacıyla ormanlık alana çelik tel gererek kurduğu tuzağa yavru ayı takıldı. Durumu fark eden köylülerin ihbarı üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar 12. Bölge Müdürlüğü harekete geçti. Olay yerine gelen 3 kişilik kurtarma ekibi, güvenlik önlemi altında tuzağın bulunduğu alanda incelemede bulundu. Uyuşturucu iğne yardımıyla bayıltılan yavru ayı, ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu bulunduğu yerden kurtarıldı. Veteriner hekimlerce sağlık kontrolünden geçirilen yavru ayı, olay yerinden yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta doğal yaşam alanına bırakıldı. Güncel Kaynak: AA / Fikret Delal Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Rize haber! Rize'de domuzlara karşı kurulan tuzağa takılan yavru ayı kurtarıldı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.