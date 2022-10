Rize haber: Rize AFAD İl Müdürlüğünde 137 yeni personel göreve başladı

Rize Valisi Kemal Çeber, AFAD İl Müdürlüğünde göreve yeni başlayan personelle bir araya geldi.

Vali Çeber, AFAD Müdürlüğü'nde gerçekleşen ziyarette, gazetecilere, AFAD Müdürlüğünde toplam 183 personelle kurumun doluluk oranının yüzde 98 seviyesinde olduğunu söyledi.

İl Müdürlüğü binasının Türkiye'de çok nitelikli AFAD binalarından biri olduğunu ifade eden Çeber, "Türkiye'nin en çok afet yaşayan ilinde afetlere her yönüyle eksiksiz hazırlanmaya gayret ediyoruz ve buna mecbur olduğumuzu da biliyoruz." dedi.

Vali Çeber, fiziki olarak eksiksiz binada personel anlamında açıkların kapatılması gerektiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Burada göreve başlayan arkadaşlarım hepsi özenle bu mesleğe seçilmiş. Hepsi gelecekte bu bölgeye, bu ile, bu ülkeye ve belki de dünyanın dört bir yanına afetlerle ilgili konularda hizmet edecek. 137 arkadaşımız Rize'de AFAD Müdürlüğü içerisinde görevine başladı. Arkadaşlarımız zaten belli hazırlıklarla geldiler ve özenle seçildiler. Çok önemli bir eğitim dönemi geçirecekler. Bu eğitimin sonunda Trabzon ve Artvin'in de sorumluluğunu üstlenmiş olarak Rize'de hizmet edecekler. Bu arkadaşlarımızın her biri özellikle belli afetlerde profesyonelleşecekler. Kimisi çığ, kimisi kimyasal biyolojik radyoaktif nükleer tehditler konusunda kimisi sel, heyelan ve kaya düşmesi gibi afetlerde çok daha iyi yetişmiş olacak."

Afet öncesi tedbir faaliyetlerinin çok büyük afetlerden koruduğuna dikkati çeken Çeber, "Bu yıl afet yaşamadık. Ben 4 yıldır Rize'deyim ve her yıl büyük afet yaşadık. Ama her birinde can kayıplarımıza rağmen şunu gördük; Rize'ye yağan yağmur, Rize'nin uğraştığı su bazlı afetler, bu hazırlıklarını, bu donanımlarını yapmamış başka illerde olsaydı çok büyük felaketleri konuşuyor oluruz. Devletimizin afet öncesi tedbir faaliyetleri bizleri çok büyük afetlerden aslında koruyor. Bu anlamda geliştirme çalışmalarımıza devam ediyoruz." diye konuştu.

Vali Çeber'e, Vali Yardımcısı Gülhani Ozan Sarı da eşlik etti.