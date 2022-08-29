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Rize gündem: Rize'nin doğusunda kısa süreli kuvvetli sağanak bekleniyor

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Rize gündem: Rize'nin doğusunda kısa süreli kuvvetli sağanak bekleniyor

Edinilen Rize gelişmesine göre Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Rize'nin doğu ilçelerinde kısa süreli ve yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiğini bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Rize'nin doğu ilçelerinde kısa süreli ve yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiğini bildirdi.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre bugün 16.30'a kadar Rize'nin doğu ilçelerinde kısa süreli ve yerel kuvvetli gök gürültülü sağanakla birlikte dolu ve hortum oluşma riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: AA / Yasemin Kalyoncuoğlu - Güncel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Rize Güncel Haberler

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