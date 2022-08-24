Rize gündem haberleri: Rize'deki kazada yaralanan 8 kişi, ambulans uçakla ülkelerine götürüldü Güncel Haberler Rize gündem haberi... RİZE'nin Güneysu ilçesinde duvara çarparak devrilen midibüste yaralanan 24 Suudi Arabistan vatandaşından 16'sı hastanede tamamlanan tedavileri sonrası taburcu oldu. RİZE'nin Güneysu ilçesinde duvara çarparak devrilen midibüste yaralanan 24 Suudi Arabistan vatandaşından 16'sı hastanede tamamlanan tedavileri sonrası taburcu oldu. 8'i ise Rize-Artvin Havalimanı'na gelen 2 ambulans uçakla ülkelerine gönderildi. Kaza, 20 Ağustos'ta ilçesinin Asmalıırmak köyünde meydana geldi. Kıbledağı Camisi'ni ziyaret eden turistleri taşıyan 61 S 3434 plakalı midibüs, dönüş yolunda sürücünün kontrolünden çıkarak, istinat duvarına çaparak devrilip metrelerce sürüklendi. Kazada 4'ü bebek, 24 kişi yaralandı. Yaralıların yardımına koşan çevredeki köylülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahaleleri sonrası ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.Hastanelerde tedavileri tamamlanan 16 kişi taburcu oldu. 8 yaralı için ise Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye 2 ambulans uçak gönderildi. Ambulansla hastanelerden Rize-Artvin Havalimanı'na getirilen 8 yaralı, buradan uçaklarla Suudi Arabistan'a gönderildi. Yaralılar, Türk sağlık görevlileri ile Rize-Artvin Havalimanı Müdürü Fikret Akbulut ve ekibince uğurlandı. Güncel Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Arzu Erbaş Suudi Arabistan Güneysu Güncel Haberler

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