Rize gündem haberleri: Rize'de fındık ağacından düşen kişi yaralandı
Rize haberleri: Rize'nin Fındıklı ilçesinde ağaçtan düşen kişi yaralandı.
Rize'nin Fındıklı ilçesinde ağaçtan düşen kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Derbent köyünde kendisine ait bahçesinde fındık toplarken dengesini kaybeden Recep Alkan (60) yaklaşık 3 metre yüksekten düştü.
Yakınlarının haber vermesi sonucu Alkan, 112 sağlık ekipleri tarafından Kaçkar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Alkan'ın, başından ve belinden yaralandığı hayati tehlikesinin bulunduğu kaydedildi.
AA / Muhittin Sandıkçı - Güncel