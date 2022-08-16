Rize gündem haberleri: Rize'de fındık ağacından düşen kişi yaralandı Rize haberleri: Rize'nin Fındıklı ilçesinde ağaçtan düşen kişi yaralandı. Rize'nin Fındıklı ilçesinde ağaçtan düşen kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Derbent köyünde kendisine ait bahçesinde fındık toplarken dengesini kaybeden Recep Alkan (60) yaklaşık 3 metre yüksekten düştü. Yakınlarının haber vermesi sonucu Alkan, 112 sağlık ekipleri tarafından Kaçkar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Alkan'ın, başından ve belinden yaralandığı hayati tehlikesinin bulunduğu kaydedildi. Güncel AA / Muhittin Sandıkçı Fındıklı Derbent Rize Güncel Haberler

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