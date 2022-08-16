Haber : Rize gündem haberleri: Rize'de fındık ağacından düşen kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rize gündem haberleri: Rize'de fındık ağacından düşen kişi yaralandı

Rize gündem haberleri: Rize'de fındık ağacından düşen kişi yaralandı

Rize haberleri: Rize'nin Fındıklı ilçesinde ağaçtan düşen kişi yaralandı.

Rize'nin Fındıklı ilçesinde ağaçtan düşen kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Derbent köyünde kendisine ait bahçesinde fındık toplarken dengesini kaybeden Recep Alkan (60) yaklaşık 3 metre yüksekten düştü.

Yakınlarının haber vermesi sonucu Alkan, 112 sağlık ekipleri tarafından Kaçkar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Alkan'ın, başından ve belinden yaralandığı hayati tehlikesinin bulunduğu kaydedildi.

AA / Muhittin Sandıkçı - Güncel

Fındıklı Derbent Rize Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title