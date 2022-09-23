Rize gündem haberleri | Rize'de etkili olan sağanak ulaşımı kısmen aksattı Güncel Haberler Rize yerel gündem haberine göre Rize'de etkili olan sağanak, Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşımı kısmen aksattı. Rize'de etkili olan sağanak, Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşımı kısmen aksattı. Kentte etkisini sürdüren sağanak dolayısıyla Pazar ilçesinin Melyat mevkisinde debisi yükselen bir ırmak taştı. Irmaktan taşan suların Karadeniz Sahil Yolu'na dolması sebebiyle yolun Artvin yönünde ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı. Bu şeritteki ulaşım Karayolları ekiplerinin yoldaki suyu tahliyesiyle normale döndü. Yağış yüzünden yolun Trabzon yönündeki ulaşımda ise herhangi bir aksama yaşanmadı. Sağanağın etkisini devam ettirdiği kentte ekiplerin tedbirleri de sürüyor. Güncel Kaynak: AA / Fikret Delal Karadeniz Sahil Yolu Rize Güncel Haberler

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