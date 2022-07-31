Yerleşim yerine inen ayı görüntülendi Rize'de yerleşim yerine inen ayı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Rize'de yerleşim yerine inen ayı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Merkeze bağlı Atmeydanı Mahallesi'ne gece geç saatlerde inen ayı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nun bahçesinde bir süre dolaştı. Durumu fark eden vatandaşların evlerinden cep telefonuyla görüntülediği ayı, bir süre çevrede gezindikten sonra gözden kayboldu. AA / Güncel Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rize Güncel Haberler

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