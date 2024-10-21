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Rize'den Gelen Akademisyenler Safranbolu'yu Ziyaret Etti

Rize'den Gelen Akademisyenler Safranbolu'yu Ziyaret Etti
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Rize'den gelen akademisyen ve bürokratlar, Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı'nın rehberliğinde ilçenin tarihi ve doğal güzelliklerini inceledi. Grup, Safranbolu'nun misafirperverliğini takdir etti ve tekrar ziyaret etmeyi planlıyor.

Rize'den gelen akademisyen ve bürokratlar, Karabük'ün Safranbolu ilçesini gezdi.

Kaymakam Şaban Arda Yazıcı tarafından karşılanan grup, rehber eşliğinde Safranbolu'nun tarihi yapılarını ve doğal güzellikleriyle ünlü bölgelerini ziyaret etti.

Grup adına konuşan İrfan Coşkun, Safranbolu'ya daha önce de geldiklerini belirtti.

Safranbolu'nun geçerken uğranılan bir yer olmadığına işaret eden Coşkun, şunları söyledi:

"Tarihi dokusu ve doğal güzelliklerinin gezilebilmesi için daha geniş bir zaman ayrılması gerekiyor. Şehrin güzelliklerine güzellik katan Safranbolu insanının misafirperverliğini takdire değer bulduk. Özellikle de Kaymakam Şaban Arda Yazıcı'nın, Safranbolu'yu tanıtmak için ziyaretçilere gösterdiği yakın ilgi bizi memnun etti. Daha kalabalık bir grupla tekrar Safranbolu'ya gelmek istiyoruz."

Daha sonra Mehmet Şamlıoğlu tarafından Kaymakam Yazıcı'ya günün anısına tablo hediye edildi.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel

Safranbolu Rehber Güncel Kültür Eğitim Yaşam Rize

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