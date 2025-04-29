Rize'deki trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Rize'nin Fındıklı ilçesinde deniz kenarındaki kayalıklara düşen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Karadeniz Sahil Yolu'nun Fındıklı geçişinde N.Ç. yönetimindeki 17 AHN 752 plakalı otomobil, kaldırımdaki elektrik direğine çarptıktan sonra deniz kenarındaki kayalık alana düştü.

İhbar üzerine olay yerine, 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücü ile beraberindeki O.K. (23), C.G. ve Y.A, ekiplerin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkartıldı.

Olay yerindeki müdahalenin ardından Fındıklı Devlet Hastanesi'ne sevk edilen O.K, yaşamını yitirdi.

Y.A'nın tedavisi Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, N.Ç. ve C.G'nin ise Kaçkar Devlet Hastanesi'nde devam ediyor.