Rize'deki Trabzonsporlu taraftarlar şampiyonluğu kutladı

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor şampiyonluğunu ilan ederken, bordo-mavili taraftarlar, Rize'nin Pazar ilçesinde büyük coşku yaşadı..

Spor Toto Süper Lig 'in 35. haftasında Trabzonspor, Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluğu garantilerken, bordo-mavili taraftarlar, Pazar ilçesinde takımlarının şampiyonluğunu doyasıya kutladı. Bordo-mavili taraftarlar, maçın bitmesiyle birlikte meşaleler yakarak, şampiyonluk şarkıları söyledi. Büyük coşku yaşayan Trabzonsporlu taraftarlar araçları ile Pazar'da marşlar eşliğinde konvoy yaptı.

(Cengiz Yıldırım/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel