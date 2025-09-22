Rize'deki Sel Felaketinde 17 Vatandaş Tahliye Edildi
Milli Savunma Bakanlığı, Rize'deki sel felaketi sonrası 2 Kara Kuvvetleri ve 1 Hava Kuvvetleri helikopteri ile 17 vatandaşı başarılı bir şekilde tahliye etti.
(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı, Rize'deki sel felaketi sonrası bölgeye sevk edilen Bakanlığa ait helikopterlerle 17 vatandaşın sel bölgesinden tahliye edildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Rize'de meydana gelen sel felaketi nedeniyle Kara Kuvvetlerimize ait 2 adet helikopter ile Hava Kuvvetlerimize ait 1 adet helikopter, AFAD Başkanlığının talebi üzerine bölgeye görevlendirildi. Helikopterlerimiz ile selden etkilenen 17 vatandaşımızın tahliyesini başarıyla gerçekleştirdik."
Kaynak: ANKA / Güncel