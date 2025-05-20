Rize'deki Riskli Apartmanda Yangın Çıktı

Rize'deki Riskli Apartmanda Yangın Çıktı
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Rize'nin Müftü Mahallesi'nde, bir ay önce riskli olduğu gerekçesiyle tahliye edilen apartmanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Rize'de, yaklaşık bir ay önce riskli yapı olduğu gerekçesiyle tahliye edilen apartmanda çıkan yangın söndürüldü.

Müftü Mahallesi Menderes Bulvarı'nda Aralık 2024'te meydana gelen şiddetli fırtınada hasar oluşan, incelemelerin ardından riskli yapı olduğu gerekçesiyle bir ay önce tahliye edilen 8 katlı apartmanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Apartmanın 7'nci katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak: AA / Ayfer Koçal - Güncel
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