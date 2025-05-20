Rize'deki Riskli Apartmanda Yangın Çıktı

Rize'de, yaklaşık bir ay önce riskli yapı olduğu gerekçesiyle tahliye edilen apartmanda çıkan yangın söndürüldü.

Müftü Mahallesi Menderes Bulvarı'nda Aralık 2024'te meydana gelen şiddetli fırtınada hasar oluşan, incelemelerin ardından riskli yapı olduğu gerekçesiyle bir ay önce tahliye edilen 8 katlı apartmanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Apartmanın 7'nci katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.