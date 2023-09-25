Rize'deki Kaçkar Dağları Milli Parkı'nda Yaban Keçileri Görüntülendi

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından yerleştirilen fotokapanlarla, Rize'deki Kaçkar Dağları Milli Parkı'nda anne ve yavru yaban keçileri görüntülendi. Videoda, keçilerin annelerinin etrafında koştuğu ve ormanlık alanda annelerinin peşinden yürüdükleri görüldü.