Rize'deki İşçi Hareketi Lideri Bayram Ali Tatoğlu Anıldı

Rize'de 43 yıl önce öldürülen işçi hareketi lideri Bayram Ali Tatoğlu, Hayrat Mahallesi'ndeki mezarı başında anıldı. Ailesi ve yakınları, Tatoğlu'nun devrimci ilke ve prensiplerinin evrenselliğine vurgu yaptı.

GENÇAĞA KARAFAZLI

43 yıl önce öldürülen Rize'deki işçi hareketi liderlerinden Bayram Ali Tatoğlu, Hayrat Mahallesi'ndeki mezarı başında anıldı. Tatoğlu'nu anlatan ailesi ve yakınları, "Onun devrimci ilke ve prensipleri bizim için evrenseldir" dedi.

' Rize'nin Bayram'ı' olarak anılan ve 30 Temmuz 1980 tarihinde kurulan pusuda öldürülen işçi hareketinin önderlerinden Bayram Ali Tatoğlu, Hayrat Mahallesi'ndeki mezarı başında anıldı.

Gaziantep'e atanmasına karşın öğretmenliğinin engellenmesi üzerine Çaykur'a bağlı Zihni Derin Çay Fabrikası'nda işçi olarak çalışmaya başlayan Tatoğlu, kentteki işçi sınıfını örgütleyerek defalarca miting düzenledi. Tatoğlu, 30 Temmuz 1980 gecesi, çalıştığı fabrikadaki gece vardiyasından çıktıktan sonra Reşadiye Mahallesi'ndeki bir toplantıya giderken, yolda kiralık bir katil tarafından pusuya düşürüldü. Arkadaşlarınca Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ama kurtarılamadı.

Tatoğlu için Rize'nin Hayrat Mahallesi'ndeki mezarı başında ailesi ve arkadaşları tarafından anma etkinliği düzenlendi. Etkinliğe CHP Rize Merkez İlçe Başkanı Necati Topaloğlu da katıldı. Bayram Ali Tatoğlu'nun yaşamında örnekler veren yakınları, "Onun devrimci ilke ve prensipleri bizim için evrenseldir" dedi. Etkinliğe katılanlar Tatoğlu'nun mezarına karanfiller bıraktı.