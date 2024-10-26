Rize'deki Heyelan Sonrası Temizlik Çalışmaları Zorlaşıyor

Heyelanlı alanda diken üstünde temizleme çalışması

İş makineleri dere yatağını açtığı sırada oluşan heyelan riski nedeniyle alanı terk etti

RİZE - Rize'nin Çayeli ilçesine Bağlı Büyükköy Beldesi'nde meydana gelen heyelanın ardından bölgedeki çalışmalar diken üstünde devam ediyor.

Rize'nin Çayeli İlçesi Büyüköy Beldesi'ne bağlı Derecik Köyü'nde 21 Ekim Pazartesi günü meydana gelen heyelanda 2'şer katlı 2 bina balçık içerisinde kaybolmuştu. Binaların 2021 yılında meydana gelen heyelanda riskli olduğu gerekçesiyle boşaltılmış olması sayesinde herhangi bir can kaybı yaşanmazken yamaç komple koparak dere yatağını kapatarak bir gölet oluşturmuştu. Yağmurun şiddetini yitirmesiyle başlayan çalışmalar devam ederken yağmur bugün şiddetini yeniden arttırdı. Yağmurun şiddetini arttırmasıyla yamaçtan akan balçık şiddetini arttırdı. Dere yatağında bulunan iş makineleri heyelan riskine karşı dere yatağını terk etmek zorunda kaldı. Sadece 1 büyük iş makinesinin kaldığı dere yatağının tıkanmadan suyun akışı sağlanmaya çalışırken diğer iş makineleri bölgeden uzak bir alana park etti.