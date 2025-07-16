Rize'de "Zaferin Adı Türkiye" konferansı düzenlendi

Rize'de 'Zaferin Adı Türkiye' konferansı düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rize'de "Zaferin Adı Türkiye" adlı konferans gerçekleştirildi.

Rize'de "Zaferin Adı Türkiye" adlı konferans gerçekleştirildi.

Samsun Garnizon Komutanı ve 15 Temmuz'da gazi olan Tümgeneral Davut Ala, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesince, Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, 15 Temmuz'un dünya tarihi incelendiğinde Türk milletinin tarihinde asırlar boyu unutulmayacak, nesiller boyu dilden dile destan gibi anlatılacak dönüm noktası olduğunu söyledi.

Ala, 15 Temmuz gecesini unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını vurgulayarak, "15 Temmuz ile son devletimiz Türkiye Cumhuriyeti ve 86 milyon hep birlikte tarihi yazan değil, tarihi yapan millet olduğumuzu dosta düşmana bir kez daha kanıtladık." dedi.

O gece yaşananlara dikkati çeken Ala, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O akşam bu aziz millet genciyle, yaşlısıyla tüm dünyaya bir ülkenin tarihini korkaklarla değil, o ülke için 'ölürsem şehit, kalırsam gazi' şiarıyla hareket eden insanlarla yazılacağını tüm dünyaya ispatlamıştır. Tarihe unutulmayacak bir not düşmüştür. Dünün olduğu gibi yarının da tarihinin Türkiyesiz yazılamayacağını bir kez daha hatırlatmıştır."

Programa, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Belediye Başkanı Rahmi Metin, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nebi Gümüş, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör ile İl Emniyet Müdürü Murat Türesin de katıldı.

Kaynak: AA / Fikret Delal - Güncel
İsrail'den Suriye'nin başkenti Şam'da peş peşe saldırılar! Ölü ve yaralılar var

Orta Doğu'da adım adım yeni savaşa! İsrail, cumhurbaşkanlığını vurdu
Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Şam'da kalıp Suriye'nin her karış toprağını savunacağım

İsrail'in saldırılarının ardından Şara'dan ilk açıklama
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Suriye'deki çatışmaların sona ermesini istiyoruz

ABD'den Suriye açıklaması geldi! Netanyahu bu kez yalnız kalacak gibi
Aktif sporu bırakan Nesim Turan, dünya sıralamasında hala ilk 10'da

Aktif sporu bıraktı, dünya sıralamasında hala ilk 10'da
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.