Rize'de Zafer Bayramı coşkusu
RİZE'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümü törenle kutlandı.

Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Rize Valiliği önünde tören düzenlendi. Törene; Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, kent protokolü ve siyasi parti temsilcileri katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Rize Belediyesi halk oyunları ekibinin gösterisiyle devam etti. Törene; elindeki bayrakla katılan Emine Büyük, güneşin altında bayrağını bir an olsun elinden bırakmadı. Duruşuyla izleyenlerin dikkatini çeken Büyük'e; tören sonrası Vali Baydaş ve Belediye Başkanı Metin teşekkür ederek desteklerinden dolayı takdirlerini iletti.

VALİ İLE SOHBET ETTİ

Tören sonrası Vali Baydaş ile sohbet eden Emine Büyük, "Bu özgürlüğü Atam'a borçluyuz. Ben saatimi ayarlayıp geldim. Bu sokakta yürüyebiliyorsak, bunu askerlerimize, şehitlerimize borçluyuz. Bilerek kapalı bir yere gitmedim. Bu güneşte ben duramıyorsam, şehitlerimiz bu vatanı nasıl kurtardı? Ben bu ülkenin içinde yaşıyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
