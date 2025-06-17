Rize'de Yüzme Alanları Belirlendi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rize İl Sağlık Müdürlüğü, Yüzme Suyu Takip Sistemi kapsamında 14 plajın su kalitesini düzenli olarak denetleyerek, yüzme suyu kalitesinin 'mükemmel' ve 'yeterli' olduğunu açıkladı. Vatandaşlar güvenle denize girebilecek.

Rize'de denize girilebilecek alanlar belirlendi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından birey ve toplum sağlığının korunması amacıyla geliştirilen Yüzme Suyu Takip Sistemi kapsamında Rize'deki yüzme alanlarının su kalitesinin düzenli olarak izlendiği belirtildi.

Sistemle, bu yıl yüzme sezonu boyunca Rize genelinde 14 plajın suyunun denetim altına alındığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yüzme sezonu süresince Rize Sağlık Müdürlüğü tarafından belirlenen numune alma takvimi doğrultusunda, 15 günde bir yüzme alanlarından su numuneleri alınmakta ve analizler Rize Halk Sağlığı Laboratuvarlarında bakteriyolojik incelemelerle gerçekleştirilmektedir. Yapılan analizler sonucunda, Yüzme Suyu Takip Sistemi tarafından izlenen tüm plaj noktalarında yüzme suyu kalitesi 'mükemmel' ve 'yeterli' olarak değerlendirilmiştir. Böylece ilimizde vatandaşlarımızın güvenle denize girebileceği plajlar halk sağlığı açısından güvenli olarak belirlenmiştir."

Açıklamada, vatandaşların yüzme alanlarına ilişkin tüm güncel verilere Sağlık Bakanlığınca hazırlanan "http://yuzme.saglik.gov.tr" internet adresinden ulaşılabileceği bildirildi.

Kaynak: AA / Fikret Delal - Güncel
Türkiye'yi dünyaya rezil ediyorlar! Neyse ki yetkililer daha fazla seyirci kalmadı

Tayland'ı andıran görüntüler! Türkiye'yi dünyaya rezil ediyorlar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'den ayrılan Acun Ilıcalı sessizliğini bozdu: Yapabileceğim yorum insanları...

Fenerbahçe'den ayrılan Acun sessizliğini bozdu: Şu anda her şeyi...
İran'a tersine göç! Kuyruk oluştu, Türkiye'den gidiyorlar

İran'a tersine göç! Kuyruk oluştu, Türkiye'den gidiyorlar
Hakemin yanında yaptı! Boca Juniors maçında Kerem Aktürkoğlu'nu çıldırtan hareket

Boca Juniors maçında Kerem'i çıldırtan hareket
Rusya Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in İran'a yönelik saldırıları korkunç sonuçlar doğurabilir

Rusya'dan İsrail-İran çatışmaları için korkunç uyarı!
İran-İsrail çatışmasının seyrini değiştirecek sözler: Tahran üzerinde tam hava üstünlüğünü sağladık

Savaşın seyrini değiştirecek sözler: Artık hava üstünlüğü bizde
Melisa Döngel'den kovboy şapkalı cesur poz

Melisa Döngel'den kovboy şapkalı cesur poz
İran'dan kaçanlar evlerinin 'son fotoğraflarını' paylaşıyor

İran'dan kaçanlar evlerinin "son fotoğraflarını" paylaşıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.