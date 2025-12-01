Rize'de yüksekten düşen üniversite öğrencisi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi Z.U, konakladığı yurdun 5. katından henüz belirlenemeyen bir nedenle zemine düştü.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralan öğrenci, ambulansla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.