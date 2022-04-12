Rize'de yüksek kesimlere kar yağdı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rize'de yüksek kesimlere kar yağdı

AA - Muhittin Sandıkçı - Güncel
 - Güncelleme:
Rize'de yüksek kesimlere kar yağdı

Rize'de hava sıcaklıklarının düşmesiyle yüksek kesimlerde yağışı etkili oluyor.

ÇAMLIHEMŞİN, RİZE (AA) - Rize'de hava sıcaklıklarının düşmesiyle yüksek kesimlerde yağışı etkili oluyor.

Kentte dün akşamdan itibaren Hemşin, Çamlıhemşin ve İkizdere ilçesinde 1000 rakımın üzerindeki bölgelerde aralıklarla kar yağışı sürüyor.

İkizdere ilçesine bağlı Ovit Geçidi Tüneli'nin ulaşıma açık tutulması için Karayolları ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Çamlıhemşin ilçesinde doğal güzellikleriyle ünlü Ayder Yaylası ve Kaçkar Dağları Milli Parkı sınırları içindeki yaylalar da beyaza büründü.

Doğu Karadeniz'in en yüksek sıra dağları olan 3 bin 937 rakımlı Kaçkar Dağları'nın zirvesinden yılın büyük bölümünde kar kalkmıyor.

Yetkililer, kar kalınlığının belli bölgelerde 5 ile 10 santimetre arasında değiştiğini belirtti.

Öte yandan, havaların ısınmasıyla çiçek açan meyve ağaçları da kar altında kaldı.

AA / Muhittin Sandıkçı - Güncel

Çamlıhemşin, İkizdere, Rize, kar, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title