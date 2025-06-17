Rize'de Yüksek Kesimlerde Karla Mücadele Çalışmaları Devam Ediyor

RİZE'nin yüksek kesimlerinde haziran ayında karla mücadele eden ekipler, kar kalınlığının yer yer 5 metreyi aştığı bölgede iş makineleriyle yol açma çalışması yürütüyor.

Türkiye genelinde sıcak hava etkisini gösterirken, Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı 2 bin 438 metre rakımdaki Eğrisu Yaylası'nda karla mücadele çalışması yürütülüyor. İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler, yaylaya ulaşımı sağlayan karla kaplı yolun açılması için yoğun bir çalışma yürütüyor. Kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu bölgede ekipler, kar küreme araçlarının yanında zaman zaman iş makineleriyle çalışmalarını yürütüyor.