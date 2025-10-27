Rize'de yolun karşısına geçmeye çalışan sağlık çalışanı kadın kamyonetin çarpması sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, K.A.T yönetimindeki 34 MOV 349 plakalı kamyonet, Portakallık Mahallesi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan sağlık personeli N.D'ye çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan N.D, meslektaşları tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

N.D'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.