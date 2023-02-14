Rize'de yolu kardan kapanan köydeki hasta için ekipler seferber oldu Güncel Haberler Rize'nin Pazar ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan 80 yaşındaki hasta, ekiplerin çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı. Rize'nin Pazar ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan 80 yaşındaki hasta, ekiplerin çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı. Şendere köyünde tansiyon hastası Adil Şanlı'nın rahatsızlanması üzerine, köy muhtarı Recep Ali Şanal, yolların kapalı olması nedeniyle yetkililerden yardım istedi. Bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi ekibi, kapalı yolu açarak 112 Acil Sağlık ekiplerinin hastaya ulaşmasını sağladı. Köyde ilk müdahalesi yapılan Şanlı, Pazar Kaçkar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaynak: AA / Güncel Rize Güncel Haberler

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