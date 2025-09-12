Haberler

Rize'de Yolda Kayıp İki Turist Kurtarıldı

Rize'de Yolda Kayıp İki Turist Kurtarıldı
Çamlıhemşin ilçesindeki yaylada yollarını kaybeden yabancı uyruklu iki turist, yaklaşık 13 saat süren arama çalışması sonucunda kurtarılarak sağlık durumları iyi bir şekilde ilçe merkezine getirildi.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki yaylada yollarını kaybederek yardım talebinde bulunan iki turist, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Yukarı Kavrun Yaylası'na giden yabancı uyruklu V.W (48) ile D.A'nın (47) olumsuz hava koşulları nedeniyle yönlerini kaybetmelerinin ardından başlatılan arama çalışmasında turistlerin bulunduğu konum belirlendi.

Yaklaşık 13 saat süren arama çalışmasında jandarma, UMKE, AFAD, AKUT ve 112 Acil Sağlık görevlileri yer aldı.

Ekiplerce ulaşılan, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen iki turist, ilçe merkezine getirildi.

Kaynak: AA / Fikret Delal
