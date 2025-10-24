Rize'de Yol İnşaatında Kalıp Çöktü, 5 İşçi Yaralandı
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki yol inşaatında kalıbın çökmesi sonucu 5 işçi yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Rize'de yol inşaatında kalıbın çökmesi sonucu 5 işçi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Çamlıhemşin ilçesindeki yol inşaatı çalışmaları sırasında kalıp çöktü.
İhbar üzerine bölgeye, itfaiye, jandarma, AFAD, AKUT ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kalıbın altından çıkarılan yaralı 5 işçi, Kaçkar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Fikret Delal - Güncel