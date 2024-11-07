Rize'de Yokuşta Kayan Kamyon Dereye Devrildi

Rize'de yokuşta kayan kamyon başka bir otomobile çarparak dereye devrildi.

Merkeze bağlı Atmeydanı Mahallesi'nde Cihan A. idaresindeki 53 K 1536 plakalı mıcır yüklü kamyon, yokuşta hareket halindeyken zemindeki çamurun da etkisiyle geriye kaymaya başladı.

Kayan kamyon yol kenarında park halindeki Murat Ö'ye ait 06 CAV 521 plakalı otomobile de çarpıp dereye devrildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı.

Kamyondan kendi imkanlarıyla çıkan sürücü yara almazken, her iki araçta maddi hasar oluştu.