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Rize'de Yokuşta Kayan Kamyon Dereye Devrildi

Rize'de Yokuşta Kayan Kamyon Dereye Devrildi
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Rize'nin Atmeydanı Mahallesi'nde, çamur nedeniyle yokuşta kayan bir kamyon, park halindeki bir otomobile çarparak dereye devrildi. Kazada sürücü yara almazken, her iki araçta maddi hasar meydana geldi.

Rize'de yokuşta kayan kamyon başka bir otomobile çarparak dereye devrildi.

Merkeze bağlı Atmeydanı Mahallesi'nde Cihan A. idaresindeki 53 K 1536 plakalı mıcır yüklü kamyon, yokuşta hareket halindeyken zemindeki çamurun da etkisiyle geriye kaymaya başladı.

Kayan kamyon yol kenarında park halindeki Murat Ö'ye ait 06 CAV 521 plakalı otomobile de çarpıp dereye devrildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı.

Kamyondan kendi imkanlarıyla çıkan sürücü yara almazken, her iki araçta maddi hasar oluştu.

Kaynak: AA / Fikret Delal - Güncel
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