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Rize'de Yoğun Yağışlar Denizin Rengini Değiştirdi

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Rize'nin Çayeli ilçesinde meydana gelen şiddetli yağışlar, heyelanlara sebep oldu ve Şairler Deresi'nden akan balçık denizin rengini kahverengiye döndürdü.

Yoğun yağışın ardından derelerin getirdiği çamur denizin rengini değiştirdi

RİZE - Rize'de yoğun yağışın ardından derelerin getirdiği çamur denizin rengini değiştirdi.

Rize'nin Çayeli ilçesinde şiddetli yağışlardan kaynaklı bölgede çok sayıda heyelan meydana geldi. Heyelanlar nedeniyle ilçedeki Şairler Deresi'nden balçık akmaya başladı. Dere ve nehirler ile birlikte denize inen balçık denizin renginin kahverengiye dönmesine sebep oldu.

Rize'de Yoğun Yağışlar Denizin Rengini Değiştirdi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / TOLGA ŞAHİN - Güncel
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