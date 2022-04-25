Rize'de yiyecek arayışındaki yaban hayvanları evlere zarar verdi
AA - Fikret Delal - Güncel
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Rize'nin İkizdere ilçesinde yaban hayvanları bazı evlere zarar verdi.
İKİZDERE, RİZE (AA) - Rize'nin İkizdere ilçesinde yaban hayvanları bazı evlere zarar verdi.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Eslice köyünde yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları, kışın kimsenin yaşamadığı köyde bazı evlere zarar verdi.
Köyün yolunun ulaşıma açılmasıyla evlerine giden köylüler, pencere ve camlarının yabani hayvanlarca kırıldığı farketti.
AA / Fikret Delal - Güncel