Rize'de yiyecek arayan yaban hayvanları işletmelere zarar verdi - Haberler

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Rize'de yiyecek arayan yaban hayvanları işletmelere zarar verdi

AA - Fikret Delal - Güncel
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Rize'de yiyecek arayan yaban hayvanları işletmelere zarar verdi

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde aç kalan yaban hayvanları, yayladaki bazı işletmelere zarar verdi.

ÇAMLIHEMŞİN, RİZE (AA) - Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde aç kalan yaban hayvanları, yayladaki bazı işletmelere zarar verdi.

Alınan bilgiye göre, kışın kimsenin yaşamadığı Badara Yaylası'nda yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları, bazı işletmelere girdi.

İşletme sahipleri, kardan kapalı yolun ulaşıma açılmasının ardından çıktıkları yaylada, işletmelerinin zarar gördüğünü fark etti.

İş yeri sahibi Fatma Keskin, gazetecilere, işletmelerini, kapı pencereleri kırık ve içi tamamen dağıtılmış vaziyette bulduklarını söyleyerek, "Kapı, cam, ne bulmuşlarsa kırmışlar. Raflarda bal, çay ve benzeri yiyecekler vardı. Her tarafı dağıtıp kavanozları kırdılar, çay paketlerini yere attılar. Sobanın kapağını açıp koltuğu dışarı çıkarttılar. Garip bir durum, üzüntülüyüz." dedi.

İşletmelerini yeni açtıklarını söyleyen Keskin, "Bize bir sürü masraf açıldı. Yaylaya 4 saat yürüyerek bugün ulaştık. Gördüğümüz manzara karşısında adeta şok olduk." sözlerine yer verdi.

AA / Fikret Delal - Güncel

Çamlıhemşin, Rize, Güncel, Haberler

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