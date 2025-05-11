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Rize'de Yeşilay Danışmanlık Merkezi, 625 Bağımlıya Ücretsiz Destek Verdi

Rize'de Yeşilay Danışmanlık Merkezi, 625 Bağımlıya Ücretsiz Destek Verdi
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Rize'deki Yeşilay Danışmanlık Merkezi, son 5 yılda tütün, alkol, madde, kumar ve teknoloji bağımlılığı ile mücadelede 625 kişiye psikolojik ve sosyal destek sağladı. Merkezde aileler de sürece dahil edilerek danışanların rehabilitasyonuna katkı sağlanıyor.

Rize'de 5 yıl önce faaliyete başlayan Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nde (YEDAM) klinik psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarınca 625 kişiye, tütün, alkol, madde, kumar ve teknoloji bağımlılığıyla mücadelede ücretsiz destek verildi.

Klinik psikolog Merve Şirin, AA muhabirine, bağımlılıkla mücadelenin tıbbi, sosyal ve psikolojik destek olmak üzere üç ayağı bulunduğunu söyledi.

YEDAM'da daha çok psikolojik ve sosyal destek sağlandığını belirten Şirin, "Bir bağımlılık varsa bunun altında ne yattığının üzerinde çalışıyoruz. Bağımlılık bize işaretsiz gelmiyor. Arka planda, o buz dağının görünmeyen yüzünde birçok farklı nedenden bahsedebiliyoruz." dedi.

Merkeze en yoğun başvurunun tütün ve kumar bağımlılığı konusunda olduğunu anlatan Şirin, internet bağımlılığında da son zamanlarda artış yaşandığını ifade etti.

Rize YEDAM'a 5 yılda 666 başvuru yapıldığını dile getiren Şirin, 625 danışana ücretsiz hizmet verildiğini vurguladı.

Şirin, hem danışan hem de aileleriyle görüşerek destek olmaya çalıştıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Bu süreçte ailelerin anlayışlı davranmaları gerçekten kıymetli. Bilerek yapmadıklarını söyleyebilmek, anlayışlı olabilmek, o kişiye karşı bir yandan da kurallar koymak ve sorumluluk vermek çok kıymetli bizim için. Kişi sorumluluk aldığı zaman aslında hastalığının da sorumluluğunu almaya çalışıyor."

Bağımlılıkla mücadelede başlangıç noktasında kişinin kendini fark etmesi gerektiğine dikkati çeken Şirin, şu değerlendirmede bulundu:

"Kabullenme çok önemli, evet bağımlılık bir hastalık. Nasıl midemiz ağrıyınca doktora gidip tedavi oluyorsak, bu da beynimizin oluşturduğu bir hastalık aslında. Burada yapılacak şey, kendi kendine geçmesini beklemektense gidip destek almak, daha doğrusu ne yapabileceğimiz noktasında bir uzmana danışmak. Biz, 'Her seans buraya gelsinler.' demiyoruz. Buraya gelip biraz daha destek alabilir, danışabilir, istemezlerse devam etmeyebilirler ama istediğimiz şey, buna bir bakalım, nasıl bir hastalık? Bunun için ne yapabiliriz? Bunlara bakmak çok kıymetli."

"Bağımlılıkla mücadele etmek isteyenlere YEDAM'a şans vermelerini öneriyorum." diyen Şirin, şunları kaydetti:

"Burada kişinin bağımlı olduğunu fark etmesi, destek almak istemesi ve bağımlılık sürecini öğrenmesi atabileceği en büyük adım. Zaten ilk adım farkındalıkla başlıyor. Sonra riskleri belirleme süreci geliyor. Nerede sıkıntılı bir durum var, ne olunca tetikleniyor? Bağımlılık bilinçaltında veya arka planda neye dokunuyor ki biz bunu tedavi etme, üzerine bir şey katma ihtiyacı hissediyoruz? Merkezde bu sorulara bakıyoruz. Zaten bunlar aldığımız desteklerle, sosyal hizmet uzmanlarıyla gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde toparlanan bir süreç olarak karşımıza çıkıyor."

Atölye çalışmaları tedavi sürecine olumlu katkı sağlıyor

YEDAM Sosyal Hizmet Uzmanı Büşra Enginar ise danışanlara psikolojik desteğin dışında atölyelerle de destek olduklarını söyledi.

Rize YEDAM'da spor, el sanatları ve müzik atölyesi bulunduğunu aktaran Enginar, "Atölyelerimizde uzman hocalarımız bize destek oluyor. Kişilerin hem bağımlılık sürecindeki boş zamanlarını değerlendirmesi hem de bu süreçte iletişim becerilerini tekrar kazanabilmeleri için sosyal becerilerini geliştirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Atölyelerde kazandırılan becerinin, bağımlılıktan sonraki tedavi sürecine de olumlu katkı sağlayabilmesi için sertifika verdiklerini belirten Enginar, bazı danışanların bunu istihdam sürecine de dönüştürebildiğini ifade etti.

Enginar, YEDAM'da bağımlılık tedavisinin hassas bir süreçle yürütüldüğünün altını çizerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kişilerin tedaviye başvuracakları zaman, 'Acaba sicilime işler mi, ileride karşıma çıkar mı, memuriyet hayatımı etkiler mi?' gibi endişeleri olabiliyor. YEDAM olarak bu konuda şu güvenceyi sunabiliyoruz: Gizlilik ilkesi çerçevesinde çalışıyoruz. Herhangi bir sicile işleme, ileride kurumla veya kişiyle bilgi paylaşma gibi bir durum söz konusu olmuyor. Merkezimize gelindiği andan itibaren tüm süreç gizlilik ilkesi çerçevesinde yürütülüyor."

Kaynak: AA / Ayfer Koçal - Güncel
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