Rize'de yerli füze 'Tayfun', 2'nci kez fırlatıldı (2)

BAŞKAN DEMİR, TEST ATIŞININ GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTICumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye'nin şu ana kadarki en uzun menzilli füzesi Tayfun'un Rize'de gerçekleştirilen yeni test atışına ilişkin videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

BAŞKAN DEMİR, TEST ATIŞININ GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye'nin şu ana kadarki en uzun menzilli füzesi Tayfun'un Rize'de gerçekleştirilen yeni test atışına ilişkin videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Demir mesajında, "Tayfun füzemizin yeni test atışını başarılı şekilde gerçekleştirdik. Başta ROKETSAN olmak üzere emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.