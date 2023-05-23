RİZE'DE YERLİ FÜZE 'TAYFUN', 2'NCİ KEZ FIRLATILDI - TEKRAR

RİZE'de Roket Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (ROKETSAN) geliştirdiği yerli füze 'Tayfun'un test atışının 2'ncisi, Rize- Artvin Havalimanı'ndan yapıldı.

Savunma Sanayii Başkanlığı'nın 'Tayfun Füze Sistemi Geliştirme Projesi' kapsamında ROKETSAN tarafından 2'nci kez füze test atışı yapıldı. Rize-Artvin Havalimanı'nda Milli Savunma Bakanlığı'na ait apronda, saat 06.44'de karadan denize yapılan uzun menzilli atışta yerli füze 'Tayfun', ikinci kez Rize semalarından yükseldi. Rize'de ilk kez ekim ayında test edilen 'Tayfun', Rize- Artvin Havalimanı'ndan karadan denizde doğru Sinop açıklarına fırlatılmıştı.