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Rize'de yaylaya inen ayı cep telefonu ile görüntülendi

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Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde bir vatandaş, Kavrun Yaylası'nda dolaşan ayıyı cep telefonu ile kaydetti. Görüntülerde ayının karda yürüdüğü ve zaman zaman yuvarlandığı görülüyor.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde yaylaya inen ayı, cep telefonu ile görüntülendi.

Hakan Durmuş, ilçeye bağlı Kavrun Yaylası'nda dolaştığı sırada bir ayının karda yürüdüğünü, zaman zaman da yuvarlandığını gördü.

Durmuş, karda yuvarlanarak ilerlemeye çalışan ayıyı cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Görüntülerde, yamaçtan ilerlemeye çalışan ayının bir süre karda yuvarlanması yer alıyor.

Kaynak: AA / Güncel

Hakan Durmuş Çamlıhemşin Rize Hayvanlar Doğa Yaşam Güncel Haberler

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