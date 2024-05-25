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Rize'de Yayladan Dönen Kişi Ayı Yavrusuna Süt Verdi

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Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde yayladan dönen bir kişi, yolda gördüğü ayı yavrusuna süt verdi. Görüntülerde, ayıyı sütle besleyen kişinin hayallerinin arasında küçük yavru ayı beslemek olduğu belirtiliyor.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde yayladan dönen kişi, yolda gördüğü ayı yavrusuna süt verdi.

İlçeye bağlı 2 bin 70 rakımdaki Gito Yaylası'ndan dönen Furkan Cihan, yolun kenarında ayı yavrusu olduğunu fark etti.

Aracından inerek hayvanın yanına giden Cihan, biberon gibi kullandığı pet şişeyle ayıya süt verdi ve bu anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Görüntülerde, ayıyı sütle besleyen Cihan'ın "Hayallerimin arasında bir de küçük yavru ayı beslemek vardı." sözleri yer alıyor.

Kaynak: AA / Güncel

Çamlıhemşin Rize Yaşam Güncel Haberler

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