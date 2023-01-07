Rize'de yaylada mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
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Rize'de kar yağışı nedeniyle otomobili ile yaylada mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı.
Rize'de kar yağışı nedeniyle otomobili ile yaylada mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı.
Rize AFAD Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Çamlıhemşin ilçesi Ayder Yaylası Galerdüzü mevkisinde içinde 2 kişinin olduğu aracın kara saplanması üzerine mahsur kaldığı ihbarı alındığı belirtildi.
Açıklamada, AFAD ve jandarma ekiplerinin olay bölgesine sevk edilerek mahsur kalan vatandaşların Ayder merkeze getirilmelerinin sağlandığı bildirildi.
Vatandaşların sağlık sorununun olmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Güncel