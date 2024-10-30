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Rize'de Yaya Geçidinde Öğrenciye Araç Çarptı

Rize'de Yaya Geçidinde Öğrenciye Araç Çarptı
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Rize'de, okula giderken yaya geçidinden karşıya geçen 9 yaşındaki öğrenci Ömer Sait A., hafif ticari araçla çarpışarak yaralandı. İlk müdahale sonrası hastaneye kaldırılan öğrencinin sağlık durumu iyi.

RİZE'de okula giderken yaya geçidinden yolun karşısına geçtiği sırada hafif ticari aracın çarptığı öğrenci Ömer Sait. A. (9), yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında, Atmeydanı Mahallesi'nde meydana geldi. Denizciler İlkokulu'na giden 4'üncü sınıf öğrencisi Ömer Sait A.'ya yaya geçidinden yolun karşısına geçerken, Selçuk E. idaresindeki 53 RT 713 plakalı hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşüp yaralanan Ömer Sait, ihbarla kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası, ambulansla Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ömer Sait'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Sürücü, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

HABER- KAMERA: Mehmet Can PEÇE/RİZE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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