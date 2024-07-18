Rize'de Yavru Ayılar Ağaçlarda

RİZE'de Rıfat Yazıcı, ağaç dallarına tırmanan yavru ayıları cep telefonu kamerası ile kayda alıp, bölgeye ekmek bırakarak, "Meyvelere zarar vermeyin" diye seslendi.

Ardeşen ilçesi Kaçkar köyündeki ormanda gezinen Rıfat Yazıcı, ağaç dallarında yavru ayıların olduğunu fark etti. Yazıcı, ağaçta tırmanışlarını sürdüren ayıları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Bölgeye ekmek bırakan Yazıcı'nın ayılara, "Selamünaleyküm, ne haber. Meyvelere zarar vermeyin, yemeğini ye; yavandır ama idare et. Akşam namazı olmadan da doğru yürü git, bana da haber ver. Hadi bakalım aslan parçası" diyerek seslendiği anlara ait görüntüler, sosyal medyada ilgiyle izlendi.