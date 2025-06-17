Rize'de Yamaçtan Kopan Kaya Aracın Önüne Düştü

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Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde, Ayder Yaylası'na ulaşan yolda yamaçtan kopan bir kaya parçası, seyir halindeki bir aracın birkaç metre önüne düştü. Olay anı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Rize'de yamaçtan kopan kaya parçasının, seyir halindeki aracın önüne düşme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Çamlıhemşin ilçesinden Ayder Yaylası'na ulaşımı sağlayan yola, yamaçtan kopan kaya parçası düştü.

Olay anı, bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, kaya parçasının seyir halindeki otomobilin birkaç metre önüne düştüğü anlar yer aldı.

Kaynak: AA / Bülent İsmailoğlu - Güncel
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