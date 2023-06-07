Rize'de yağış sonucu bir evin zemin katını su bastı
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Rize'nin Pazar ilçesinde şiddetli yağış sonucu bir evin zemin katını su bastı.
Rize'nin Pazar ilçesinde şiddetli yağış sonucu bir evin zemin katını su bastı.
İlçeye bağlı Zafer Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde şiddetli yağış sırasında tıkanan rögar nedeniyle İsmail Hakkı Çakan'a ait iki katlı evin zemin katını su bastı.
Çakan'ın ihbarı üzerine bölgeye AFAD ve Pazar Belediyesi ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin suyu pompalarla tahliye ettiği evdeki eşyalar hasar gördü.
Hakkı Çakan, gazetecilere, yağmur nedeniyle evinin önündeki rögarın tıkandığını belirterek, "O esnada çay bahçesindeydim. Yetkililer geldi ve evin içerisindeki su boşaltıldı." dedi.
Kaynak: AA / Güncel