Rize'de Uyuşturucu Ticareti Yapan 5 Şüpheli Tutuklandı
Rize'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yakalanan 5 şüpheli, yapılan adli işlemlerin ardından tutuklandı. İl genelinde gerçekleştirilen operasyonlarda, sentetik uyuşturucu ve esrar ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilerin ev, araç ve üstleri arandı.
Aramalarda, 94,26 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar esrar ile uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Ayfer Koçal - Güncel