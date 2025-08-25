Rize'de Uyuşturucu Ticareti Yapan 5 Şüpheli Tutuklandı

Rize'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilerin ev, araç ve üstleri arandı.

Aramalarda, 94,26 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar esrar ile uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.